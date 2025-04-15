21 yaşında katil oldu, "Namus meselesi" dedi

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Birinci Kadriye Mahallesi 628. Sokak'a 13 Nisan Pazar günü saat 19.30 sıralarında dehşet yaşandı. Ali A. (21) Şeyhmus Akın'ın (44) oturduğu kıraathaneye geldi.

KIRAATHANEDE VURULDU, HASTANEDE ÖLDÜ

Ali A., belinden çıkardığı tabancayla Akın'ı başından vurup, yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Şeyhmus Akın'ı ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi gören Akın'ın, dün sabah yaşamını yitirdiği öğrenildi. Akın'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Otopsisinin ardından Akın'ın cenazesinin, memleketi Mardin'e gönderildiği öğrenildi.

"NAMUS MESELESİ" DEDİ

Öte yandan, şüpheli Ali A.'nın da suç aletiyle Eşrefpaşa Şehit Metin Davaslıoğlu Polis Merkezi Amirliği'ne teslim olduğu öğrenildi. Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan Ali A.'nın, Şeyhmus Akın'ı namus meselesi nedeniyle vurduğunu söylediği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde işlemleri devam eden Ali A.'nın adliyeye sevk edileceği belirtildi.