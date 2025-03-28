Kiracı ve Arkadaşları Darp Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kiracı ve Arkadaşları Darp Etti

Geniş Video İzle

Adana'da kiracı ve arkadaşları, ev sahibini öldüresiye dövüp 8 bin TL'sini çaldı. 6 şüpheli yakalandı.

28.03.2025 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar maskesi takıp öldüresiye dövülmüştü: Darbedenler kiracı ve arkadaşları çıktı

ADANA - Adana'da kar maskeli şahıslar tarafından sopalarla öldüresiye dövülen şahsı darbedenlerin kiracısı ve onun arkadaşları olduğu ortaya çıktı. Kirada anlaşamadıkları için olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kiracıyla birlikte 6 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, O.B. (22), ev sahibi S.T. ile kirada anlaşmazsızlık sebebiyle tartışma yaşadı. Tartışma sonrasında O.B., yaşları 16 ile 19 arasında değişen 5 arkadaşıyla kar maskesi takarak ev sahibinin bulunduğu sokağa gitti. Şüpheliler S.T.'yi sopalarla öldüresiye darp edip 8 bin TL'sini de alıp kaçtı. Yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

"Polis aracın izini sürüp şüphelileri yakaladı"

Olayın bildirilmesi üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, S.T.'yi öldüresiye döven şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonu görüntülerinden şüphelilerin kaçtığı otomobilinin izini süren polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incemeler neticesinde şüpheliler, bulundukları otomobille yakalanınca olay çözüldü. Yakalanan 6 şüpheliden birinin S.T.'nin kiracısı O.B. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan O.B. ile birlikte 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, kiracı, Adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kiracı ve Arkadaşları Darp Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi
CHP, RTÜK’ün verdiği cezaları protesto edecek CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu
Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı!
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Saraçhane’de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı Saraçhane'de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

12:52 Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:40 Saraçhane’de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı Saraçhane'de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
18:47 Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı!
18:01 Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
17:56 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir
17:40 CHP, RTÜK’ün verdiği cezaları protesto edecek CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek
17:38 Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 13:33:16. #7.13#
SON DAKİKA: Kiracı ve Arkadaşları Darp Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement