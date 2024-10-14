Kırık Ayakla Ormanda Mahsur Kaldı

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Mantar toplarken ayağı kırılan kadını ekipler kurtardı

Bağırarak yardım isteyen kadın ekiplerin başarılı operasyonu ile mahsur kaldığı ormandan kurtarıldı

BARTIN - Bartın'da ormanda mantar toplarken, düşerek ayağı kırılan 50 yaşındaki nurten Ç., isimli kadının yardımına kurtarma ekipleri yetişti. Bağırarak yardım isteyen kadır, ekiplerin operasyonu ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Uzunöz Köyü'nde ormanlık alanda mantar toplamaya giden Nurten Ç., bir anda çığlık atarak yardım istedi. Sesi duyan köylülerin ihbarı üzerine ise bölgeye polis, itfaiye ve AFAd ekipleri yönlendirildi. Yapılan kısa süreli çalışmada yeri tespit edilen kadının, düşmesi sonucu ayağının kırıldığı belirlendi. Ekipler, düzenlediği operasyonla, sedye ile kadını ormandan çıkardı. Bir süre ormanda mahsur kalan kadın, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.