Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde evde çıkan yangın, araca sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde ve araçta hasar oluştu.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde meydana geldi. Evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Evde çıkan yangın, park halindeki araca da sıçradı. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden söndürdü. Öte yandan ev kullanılmaz hale gelirken, araçta maddi hasar oluştu. Önlem amaçlı soğutma çalışmaları ilerleyen saatlerde devam etti. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkhan'da Evdeki Yangın Araçta Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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