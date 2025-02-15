Kırıkhan'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kırıkhan'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırıkhan\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırıkhan'da odunlukta çıkan yangın, ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

15.02.2025 11:30
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde odunlukta çıkan yangın ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde odunlukta yaşandı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangını ağaçlara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkhan'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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