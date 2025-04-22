Kırıkkale\'de 1665 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 665 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Karakeçili ilçesinde şüpheli bir araç durduruldu. Sürücü M.S. (40) ve yolcu T.Y. (27) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada toplam bin 665 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE