Kırıkkale\'de 8 Bin 863 Araç Kontrol Edildi, 87\'i Trafikten Men Edildi

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Kırıkkale'de son bir haftada polis ekiplerince kontrolleri yapılan 8 bin 863 araçtan 87'si trafikten men edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, vatandaşların karayolu ulaşımdaki can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimler sürüyor. Son bir haftada yapılan denetimlerde, 5 bin 870 hususi, bin 711 ticari, bin 282 yük taşımacılığı yapan araç kontrol edildi.

Denetimlerde, sürücü ve yolcuların GBT'sine bakıldı, araçların evrakları incelendi. Denetimlerde çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 87 araç da trafik men edildi. - KIRIKKALE