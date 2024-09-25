Kırıkkale\'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

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Kırıkkale'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada, iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yaşanan kazada, T.U. (27) yönetimindeki 71 ADJ 634 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yaklaşık 50 metre savrularak hurdaya döndü. Kazada alkollü sürücü T.U. ve yolcu S.A. (39) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından polis ekipleri yol güvenliğini sağladı ve kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE