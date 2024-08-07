Kırıkkale\'de Aranan 2 Firari Hükümlü Yakalandı

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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, bilişim sistemi üzerinden dolandırıcılık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. ile basit yaralama suçundan 1 yıl hapis cezasıyla aranan S.D., polis ekiplerince yakalandı. Hükümlüler, hakkında yapılan işlemlerin ardından Keskin Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE