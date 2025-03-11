Kırıkkale'de Asayiş Uygulamaları: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kırıkkale'de gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında silah, uyuşturucu ve kumar malzemeleri ele geçirilirken, aranan bir hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalanırken, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Yapılan denetimlerde, A.Y. isimli şahsın üzerinde kurusıkıdan bozma tabanca, fişek ve kesici alet bulunarak hakkında yasal işlem başlatıldı. O.Ç. ve F.K. isimli şüphelilerden ise uyuşturucu madde içeren şırınga, 16 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanımına yarayan materyaller ve 50 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan, H.K. isimli şahsın üzerinde iki adet kesici alet ve 18,86 gram sentetik kannabinoid tespit edilerek hakkında işlem yapıldı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı belirlenen aynı şahıs hakkında da yasal süreç başlatılırken, kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve silahla tehdit suçlarından toplamda 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.P. isimli şahıs, ekipler tarafından yakalanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE