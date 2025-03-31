Kırıkkale'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Husumetli gruplar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

31.03.2025 10:56
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Husumetliler arasında çıkan kavga cinayetle bitti: 1 ölü, 3 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle'de bulunan Öğretmen Rıza Elitok Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunan iki grup parkta karşı karşıya geldi. Tartışmanın büyümesiyle iddiaya göre cinnet geçiren E.C.A. isimli şahıs, Yusuf Akbay, H.S., F.D. ve B.T.'yi bıçakla ağır yaraladı. Kavga sırasında pompalı tüfekle havaya ateş edildi. Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bıçak darbeleriyle sırtından ve bacağından ağır yaralanan 29 yaşındaki Yusuf Akbay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumları ağır olan H.S., F.D. ve B.T.'nin ise hastanede tedavisi sürüyor.

Olayın ardından bir araçla kaçan 6 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan E.C.A., İ.M., O.B., S.Ö., S.G. ve A.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Kırıkkale\'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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