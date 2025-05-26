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Kırıkkale'de Cinayet Davası

Kırıkkale\'de Cinayet Davası
26.05.2025 15:01
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47 yaşındaki kadının cesedinin atılmasıyla ilgili 6 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 47 yaşındaki kadının cesedinin bordür taşı ve tel örgüye sarılarak Kızılırmak'a atılmasıyla ilgili, 5'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 13 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda, kayıp olarak aranan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'in, tel örgü ve taşla sarılı haldeki cesedi Kızılırmak Nehri'nde bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, aralarında kardeşlerinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. G.F.G. adli kontrolle serbest kalırken, diğer 5 şüpheli tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, maktulün kardeşleri Ş.G. ve Y.G. hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek", diğer sanıklar hakkında ise "tasarlayarak öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Yaşı küçük sanık H.U.'nun dosyası ise ayrıldı.

Sanıklar hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Tutuklu sanıklar duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanık G.F.G. ve maktulün kızı M.C.D. salonda hazır bulundu. Duruşmada konuşan M.C.D., annesinin kardeşlerinden şiddet gördüğünü, geçmişte uzaklaştırma kararları alındığını söyleyerek tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Tutuklu sanıklardan D.U. ise "Olayla ilgim yok, ben de mağdurum" sözleriyle suçlamaları reddederken, Ş.G. ise cüzdanını almak için köye gittiğini ve kardeşiyle sadece alacak meselesi yüzünden sorun yaşadığını iddia ederek beraatini talep etti. Savunmalarında suçlamaları reddeden diğer sanıklar da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına, tutuksuz yargılanan F.G.'nin ise haftalık imza yükümlülüğüyle birlikte beraatine karar verdi. Duruşma 7 Temmuz'a ertelendi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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