Kırıkkale'de Dikkatsizlik Kazalara Neden Oldu - Son Dakika
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Kırıkkale'de Dikkatsizlik Kazalara Neden Oldu

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Kırıkkale'de hız ve dikkatsizlik nedeniyle yaşanan trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı.

28.02.2025 13:15
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Kırıkkale'de hız ve dikkatsizlik kazalara davetiye çıkardı: O anlar kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'de güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazaları, sürücülerin dikkatsizliği ve hız sınırı ihlallerinin kazalara davetiye çıkardığını gözler önüne serdi.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ve hız sınırını aşmaları sonucu yaşanan kazalar gözler önüne serildi.

Kaletepe Mahallesi Kırgız Caddesi'nde meydana gelen kazada, R.T. yönetimindeki 06 HRM 64 plakalı Fiat marka otomobil kontrolden çıkarak beton duvara çarptığı kameraya yansıdı. Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcu N.A. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kazalarla ilgili yaptığı açıklamada trafikte dikkatin önemine vurgu yaparak, "Bir anlık dalgınlık, ömür boyu pişmanlık" ifadeleriyle sürücüleri uyardı. Açıklamada hız sınırlarına uyulması ve dikkatin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA

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