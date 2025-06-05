Kırıkkale'de Emniyet Kemeri Uygulaması - Son Dakika
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Kırıkkale'de Emniyet Kemeri Uygulaması

Kırıkkale\'de Emniyet Kemeri Uygulaması
05.06.2025 13:43
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Sivil jandarma, yolcu otobüslerinde emniyet kemeri ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kırıkkale'de sivil kıyafetli jandarma personeli, otobüse yolcu gibi binip sürücüyü denetledi. Kurallara uyan şoföre uygulama noktasında teşekkür eden görevliler, yolculara da emniyet kemeri takmanın bir tercih değil, hayati bir zorunluluk olduğunu hatırlattı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetimlerini artırdı. Sivil kıyafetli jandarma personelinin yolcu gibi otobüse binerek yaptığı uygulamada, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı seyahat boyunca takip edildi. Denetimde bir sivil jandarma personeli, Karakeçili-Kaman karayolunda sefer yapan bir yolcu otobüsüne bindi. Yolculuk süresince yapılan gözlemde, şoförün trafik kurallarına uyduğu tespit edildi. Otobüs, güzergah üzerindeki Tilkili Kavşağı uygulama noktasında durduruldu. Burada yapılan kontrollerde herhangi bir ihlale rastlanmadı.

Uygulama noktasındaki jandarma ekipleri, kurallara riayet eden otobüs şoförüne teşekkür ederken, otobüsteki yolculara da emniyet kemeri takmanın hayati önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Aynı noktada durdurulan diğer araçlarda da hız, evrak ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.

"Emniyet kemerinizi takın, hayata bağlanın"

Uzman Jandarma 8. Kademe Çavuş Ümit Özdemir, yolculuk sonunda otobüsteki yolculara yaptığı bilgilendirmede, "Sizlerle bir yolculuk gerçekleştirdim. Bu uygulamanın amacı, şoförümüzün trafik kurallarına uyup uymadığını gözlemlemekti. Şoförümüz kurallara eksiksiz uyduğu için kendisine teşekkür ediyorum. Değerli yolcularımız, oturduğunuz koltuklarda sizlerin can güvenliğini sağlayacak emniyet kemeri dışında hiçbir güvenlik tertibatı yoktur. Kaza anında sizi koltukta sabit tutabilecek tek önlem emniyet kemeridir. Sizlerden ricamız, yolculuk boyunca kemerlerinizi takılı tutmanız. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı olarak 'emniyet kemerinizi takın, hayata bağlanın' ve 'bir kural, bir ömür' mottosuyla hepinize hayırlı yolculuklar ve iyi bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Yolcularımızın güvenliği için kurallara uymaya devam edeceğiz"

Otobüs şoförü Kazım Uyanık ise, "Jandarma ve emniyet güçlerimiz gerekli tedbirleri alıyor. Hem bizim hem de yolcularımızın can güvenliği için ellerinden geleni yapıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de kaptanlar olarak yolcularımızı uyarıyoruz, özellikle emniyet kemeri konusunda hassas davranıyoruz. Çünkü yolcularımızı güvenli bir şekilde ulaştırmak istiyoruz" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Politika, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Emniyet Kemeri Uygulaması - Son Dakika

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