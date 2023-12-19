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Kırıkkale'de firari şahıs yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de firari şahıs yakalandı

Kırıkkale'de yapılan yol uygulamasında, hakkında 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale\'de firari şahıs yakalandı
19.12.2023 - 12:46,
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Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında, hakkında 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan hakkında 19 yıl 2 ay hapis cezası bulunan Ş.Y. isimli hükümlü, Çorum'un Sungurlu ilçesinde cezaevinden firar ederek Kırıkkale'ye geldi.

Ş.Y. isimli firari şahıs, Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol uygulamasında seyahat ederken yakalandı.

Jandarma karakolunda yapılan işlemlerin ardından Ş.Y., Delice Cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, Jandarma, Yargı, Güvenlik, Ceza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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