Kırıkkale'de Hırsızlar Yakalandı

3.Sayfa

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan aranan 2 firari hükümlü polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli şahıs yakalandı. Hırsızlık suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.O. ile hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M., işlemlerinin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Çeşitli suçlardan aranan diğer 4 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilerce serbest bırakıldı. - KIRIKKALE