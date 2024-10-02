Kırıkkale'de Hükümlü Teslim Oldu

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Kırıkkale'de çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 14 suç kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan da 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan B.K., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı. - KIRIKKALE