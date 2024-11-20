Kırıkkale’de Hükümlü Yakalandı

3.Sayfa

Kırıkkale'de "yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda "yağma" suçundan hakkında 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrollerinden geçirilen hükümlü, daha sonra Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Emniyetten yapılan açıklamada, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. - KIRIKKALE