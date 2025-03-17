Kırıkkale'de Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de "basit yaralama" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Hakkında 5 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve "basit yaralama" suçundan 1 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.B. isimli hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE
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