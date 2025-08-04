Kırıkkale'de hakkında "silahla tehdit" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle yaptığı çalışmalar sonucunda; hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.K.'yi, Tepebaşı Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı Lale Sokak'ta yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Hükümlü, işlemlerimim ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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