Kırıkkale\'de Kaçak Alkol Operasyonu

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Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 37 litre alkol ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak içki ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, şehir merkezinde tespiti yapılan bir ikamette arama yapıldı. Aramada 22 litre alkollü içki, 15 litre etil alkol ve 19 adet alkol yapım kiti ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. ve N.K. isimli iki şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE