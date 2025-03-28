Kırıkkale\'de Kaçakçılık Operasyonu

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 483 bin 400 adet boş makaron, 900 dolu makaron ve 20 litre etil alkol ele geçirilirken, 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarını sürdürüyor. 21- 27 Mart tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 1 milyon 483 bin 400 adet boş makaron, 900 adet içi dolu makaron ve 20 litre etil alkol ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 6 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE