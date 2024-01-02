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Kırıkkale'de Operasyonda Ele Geçirilen Uyuşturucu Haplar - Son Dakika
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Kırıkkale'de Operasyonda Ele Geçirilen Uyuşturucu Haplar

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yapılan bir operasyonda, jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramalarda yüzlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kırıkkale\'de Operasyonda Ele Geçirilen Uyuşturucu Haplar
02.01.2024 - 11:45,
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri tarafından narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, elektrikli sobanın içinden uyuşturucu madde olarak kullanılan yüzlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, H.İ.G., E.A., R.K. ve O.G. şahsın yılbaşı gecesinde uyuşturucu hap satma hazırlığı içerisinde oldukları tespit edildi.

Narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, şahısların Ankara'dan getirdikleri uyuşturucu hapları, H.İ.G.'nin evindeki elektrikli sobanın içinde ele geçirdi. Yapılan aramalarda da bin 792 adet sentetik ecza hapı, 2 adet payp, 5 gram satışa hazır esrar ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüphelilerden H.İ.G., "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Operasyonda Ele Geçirilen Uyuşturucu Haplar - Son Dakika


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