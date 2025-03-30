Kırıkkale'de Sivil Jandarma Otobüste Denetim Yaptı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Sivil Jandarma Otobüste Denetim Yaptı

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Sivil jandarma, Kırıkkale'de otobüste şoförü denetleyip yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı.

30.03.2025 16:15
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Otobüste sürpriz denetim: Sivil jandarma şoföre teşekkür etti, yolculara emniyet kemerini hatırlattı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bayram dolayısıyla uygulanan trafik tedbirleri kapsamında, sivil kıyafetli jandarma personeli yolcu gibi bindiği otobüste denetim yaptı. Kurallara uyan şoföre teşekkür eden jandarma, yolculara da emniyet kemerinin hayati önemini anlattı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinde trafik kazalarını önlemek ve yolcu güvenliğini artırmak amacıyla dikkat çeken bir denetim yaptı. Bayram yoğunluğu nedeniyle denetimlerini artıran ekipler, özellikle şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde sivil kıyafetli denetim uygulaması gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Kayseri- Ankara seferini yapan bir otobüse sivil kıyafetle yolcu gibi binen jandarma personeli, seyahat boyunca sürücünün trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti. Yapılan gözlemde, otobüs şoförünün herhangi bir trafik kuralı ihlali yapmadığı tespit edildi. Denetim sırasında otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımının önemi de anlatıldı.

Otobüsteki yolculara bilgilendirme yapan Uzman Jandarma 8 Kademe Çavuş Ümit Özdemir, "Sizlerle birlikte kısa bir seyahat gerçekleştirdik. Şoförümüzü denetledik. Sürücümüzün herhangi bir kural ihlali ya da hatası olmadı. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın yolcularımız, yolculuk boyunca emniyet kemerlerinizi takılı konumda bulundurunuz. Emniyet kemeri, sizlerin can güvenliği için son derece önemlidir. Unutmayın, emniyet kemeri takmak hayata bağlar. Bu otobüste can güvenliğinizi sağlayacak başka bir tertibat bulunmamaktadır. Yani oturmakta olduğunuz koltuklarda hava yastığı yoktur. Bir kaza anında sizi koruyacak sistem yalnızca emniyet kemerinizdir" ifadelerini kullandı.

"Emniyet kemeri hayata bağlar" mottosunu hatırlatan Özdemir, "Bir kural, bir ömür. Yolun sonu bayram olsun. Sevdiklerinize sağ salim kavuşmanız temennisiyle, iyi bayramlar." diyerek yolculara hayırlı yolculuklar diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Sivil Jandarma Otobüste Denetim Yaptı - Son Dakika

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