Kırıkkale'de Trafik Denetimi: 74 Araç Men Edildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince bir hafta boyunca sürdürülen trafik uygulamalarında 7 binin üzerinde araç denetlenirken, 74 araç ise trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 23-29 Nisan 2025 tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 7 bin 174 araç, 2 bin 606 ticari araç ve bin 866 yük taşıyan araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde çeşitli kural ihlalleri ve çevreye rahatsızlık verilmesi gibi gerekçelerle toplam 74 araç trafikten men edildi. - KIRIKKALE