Kırıkkale\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. (52) idaresindeki 06 SD 0136 plakalı Peugeot marka otomobil ile S.Y. (35) idaresindeki 34 DSD 82 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda yolcu olarak bulunan S.D. (51) ile M.K. (65) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE