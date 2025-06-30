Kırıkkale\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 71 AAT 457 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 06 KUL 93 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücü S.D. ile diğer araçta bulunan yolcular M.E.A. ve U.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE