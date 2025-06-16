Kırıkkale'de un yüklü tır köprüden devrildi: 1 ağır yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan un yüklü tırın demir korkulukları biçerek köprüden aşağı devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D200 karayolu üzerindeki Balaban Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.B. idaresindeki 55 AHZ 246 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde köprüdeki demir korkuluğu biçerek yaklaşık 4 metre yüksekten dere yatağına devrildi. Kazada, sürücü ağır yaralanırken, tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Römorkta bulunan un çuvalları ise etrafa saçıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.