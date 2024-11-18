Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Kırıkkale'de narkotik köpeğiyle bir kamyonette yapılan aramada patates ve soğan çuvallarına zulalanmış 2 bin 338 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda narkotik köpeğiyle patates ve soğan yüklü bir kamyonette arama yapan polis, çuvalların arasında uyuşturucu madde olarak kullanılan 2 bin 338 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi. E.K., K.B. ve A.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda ise bir miktar kannabinoid bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE