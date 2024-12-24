Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

Delice'de 108 sentetik hapla yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

24.12.2024 20:34
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Delice ilçesinde şüpheli bir şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Operasyonda, 6 adet suç kaydı bulunan 26 yaşındaki O.Ö. isimli şahıs üzerinde 108 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. Yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelede kararlılıkla çalışmaların devam ettiği belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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