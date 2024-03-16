Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda hakkında 11 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine teslim edildi. Üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan iki şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şehir merkezinde yapılan operasyonda, R.C. ve N.Ü.'nün üzerinde 4,24 gram metamfetamin, 97 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
Öte yandan, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde de çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G.C. yakalanarak Keskin Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Hükümlü Teslim Edildi, İki Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
Kocaeli'de bulunan uluslararası limanda meydana gelen olayda 3 yükleme vinci devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Melikgazi ilçesinde bir fırında çıkan silahlı kavgada bir kişinin ölmesi ve şüphelinin yaralanmasıyla ilgili olarak şüpheli, ifadesinde bacağına kurşun isabet ettiği için silahını ateşlediğini öne sürdü. Olayın bir gün önce yaşanan tartışma sonucu meydana geldiği belirtilirken, şüpheli kendisini tanımadığını söylediği maktulü olay günü fırında gördüğünü ve silahını çıkaracağını düşünmediğini ifade etti.
Adıyaman'ın Besni ilçesi Sayören Köyü'nde ailesiyle tartışan ve evden ayrılan Cihat O. tekrar eve dönmedi. Gece eve gelmeyen şahıs ile ilgili ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve jandarma ekipleri, iz arama köpekleriyle birlikte şahsı arazide aradı. Ekipler, kayıp şahsı Sayören Köyü Bölükdağ mevkiinde sağ olarak buldu. Sağlığı yerinde olan şahıs ailesine teslim edildi.
Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 2 ayrı suç kaydı bulunan İ. A. isimli şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 960 gram skunk ve 80 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde işe gitmek için evden çıkan 25 yaşındaki Gülhan Esen, kimliği öğrenilemeyen şüpheli tarafından pusu kurularak tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan genç kadın hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Elazığ'da yapılan asayiş uygulamasında 14 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 93 fişek, 4 tüfek, 22 kartuş, 3 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında dün alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları 2 uçak, 2 helikopter, insansız hava aracı, dronlar, 20 deniz aracı, çok sayıda araç ve 500'ün üzerinde personelle havadan, denizden ve karadan 2'nci gün de devam ediyor. Olayda 22 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Çorum'da etkili olan dolu yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çatalca'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarptı. Çarpma sonrası araçların savrulduğu anların güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da Üçtutlar Mahallesi Binevler Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, A.A. ve N.A. yönetimindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada, 19 UP 389 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.D. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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