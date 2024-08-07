Kırıma uğrayan helikopter yüzdürülerek karaya çıkarılıyor

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Adana'nın Kozan ilçesinde 2 Ağustos'ta yangına müdahale ederken Gökdere Barajı'na düşen Mİ 8 tipi helikopter 5 gün süren zorlu çalışma ile su yüzeyine çıkartılarak, taşınmaya başlandı.

Kozan ilçesinde 2 Ağustos'ta Kızlarsekisi orman yangınına müdahale ederken Gökdere Barajı gölüne düşen helikopterin çıkarılması için yapılan çalışmada sona gelindi. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri sualtındaki çalışmasını tamamladı. Su yüzeyine yaklaştırılan helikopterin karaya taşıma işlemi saat 17.30'da başladı. 5 günlük zorlu çalışmayı başarıyla sürdüren tim, helikopteri balonlara basınç uygulayarak su yüzeyine yaklaştırdı. Yaklaşık 35-40 metre derinlikte bir kısmı balçıkta olan helikopteri kaldırma balonlarıyla 15 metre derinliğe çıkaran ekipler, helikopteri su yüzeyine yaklaştırarak botlarla çekti. Daha sonra helikopter baraj kapısında bekleyen vince yüklenecek. - ADANA