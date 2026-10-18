Kırklareli Babaeski\'de çiftlikte alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi

Kırklareli Babaeski'de çiftlikte alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Taşağıl köyü mevkiindeki bir çiftlikte iş makinesi alev aldı. Babaeski Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir çiftlikte alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Taşağıl köyü mevkiinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlikteki iş makinesi aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler iş makinesini sardı. İhbar üzerine olay yerine Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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