Kırklareli Babaeski\'de çiftlikte alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir çiftlikte alev alan iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Taşağıl köyü mevkiinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlikteki iş makinesi aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler iş makinesini sardı. İhbar üzerine olay yerine Babaeski Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.