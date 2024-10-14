Kırklareli'de çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürdü.
Alınan bilgiye göre, Pınarhisar yolu üzerinde bulunan bir Hasat edilen buğday tarlasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü yangında 1 dönüm alan zarar gördü. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'de Anız Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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