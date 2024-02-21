Kırklareli'de kaybolan 4 kişi kamp yapmak için geldikleri yerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırklareli'de kaybolan 4 kişi kamp yapmak için geldikleri yerde bulundu

Kırklareli\'de kaybolan 4 kişi kamp yapmak için geldikleri yerde bulundu

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kamp yapmak için gelen ve dönüş yolunda kaybolan 4 kişi, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundu.

21.02.2024 09:40  Güncelleme: 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'de kamp yapmak için gelen ve kaybolan 4 kişi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Sergen köyüne otomobili ile kamp yapmaya gelen 4 kişi dönüş yolunda kayboldu. İhbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde kaybolan 4 kişi bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, Vize, Olay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de kaybolan 4 kişi kamp yapmak için geldikleri yerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:36:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'de kaybolan 4 kişi kamp yapmak için geldikleri yerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement