Kırklareli\'nde 29 Suçlu Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 şahıs yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 29 şüpheli yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer 15 şüpheli ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ