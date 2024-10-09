Kırklareli\'nde 35 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince aranması olan 35 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 35 şüpheli yakalandı.

Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ