Kırklareli'nde 98 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 98 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 98 şüpheliyi yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ