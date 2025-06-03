Kırklareli\'nde Camide Çanta Paniği

Kırklareli'nde bir caminin bahçesinde unutulan çanta paniğe sebep oldu. Bomba ekiplerince fünye ile patlatılan çantadan kıyafet çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kocahıdır Mahallesi'ndeki Beyazıt Camisi bahçesinde bir çantadan şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Caminin çevresinde güvenlik önlemi alınırken, bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde fünye ile patlatılan çantadan kıyafetler çıktı. - KIRKLARELİ