Kırklareli\'nde Ev Yangını

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Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Hacı Hasan Mahallesi'nde Fatma T'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken evde hasar oluştu. - KIRKLARELİ