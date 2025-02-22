Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesinin Hamdibey köyünde Recep Coşkun'a ait evde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangın sebebiyle ev kullanılmaz hale geldi.
Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Ev Yangını - Son Dakika
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