Kırklareli\'nde oyuncak fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde bir oyuncak fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

ÇEVREDEN TAKVİYE EKİPLER DE GELDİ

Büyükkarıştıran beldesinde bulunan oyuncak fabrikasında öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede fabrikayı sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor. Yangın için bölgeye Kırklareli'ndeki itfaiye ekiplerinin yanı sıra Tekirdağ'ın Çorlu, Ergene ve Muratlı ilçelerinden de takviye ekipler gönderildi. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çevre belediyelerden su tankerleri ve iş makineleri de olay yerine sevk edildi.

GÖKYÜZÜNÜ SİYAH DUMANLAR KAPLADI

İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer yapılara sıçramaması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle fabrikanın bulunduğu bölgede gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.