Kırklareli'de fabrikada yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Büyükkarıştıran beldesinde bir fabrikada yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki bir fabrikada öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Fabrika Yangını - Son Dakika
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