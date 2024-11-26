Kırklareli'nde minibüs alev alev yandı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde park halinde alev alan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesinde park halinde bulunan minibüs biranda alev aldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yangında araç kullanılmaz hale geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Minibüs Yangını - Son Dakika
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