Kırklareli'nde çıkan orman yangınında 6 hektar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Çavuşköyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında 6 hektar alan zarar gördü. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Orman Yangını: 6 Hektar Zarar - Son Dakika
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