Kırklareli\'nde TEM Otoyolu\'nda Yangın

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde TEM Otoyolu çevresinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin boyutu ise drone ile böyle görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Babaeski ilçesi Karamesutlu köyü mevkiinde TEM Otoyolu çevresinde saat 13.40 sıralarında başlayan yangına müdahale sürüyor. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale ederken uçak ve helikopterler ise havadan söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, bölgede etkili olan rüzgar yangının ilerlemesine sebep oluyor. Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. - KIRKLARELİ