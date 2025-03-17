Kırklareli'nde terk edilmiş müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Keskinkaya Sokak'taki metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde Terk Edilmiş Evde Yangın - Son Dakika
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