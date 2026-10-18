Kırklareli Vize\'de ilaç fabrikasında çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir ilaç fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren ilaç fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikanın depo bölümünde hasar oluştu. Ekiplerin tesisteki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.