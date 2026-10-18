Kırklareli Vize'de ilaç fabrikasında çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kırklareli Vize'de ilaç fabrikasında çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı

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Kırklareli Vize\'de ilaç fabrikasında çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde ilaç fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda hasar oluştu; soğutma çalışmaları ve çıkış nedenine yönelik inceleme sürüyor.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir ilaç fabrikasının depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çakıllı beldesinde faaliyet gösteren ilaç fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikanın depo bölümünde hasar oluştu. Ekiplerin tesisteki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Kırklareliİnceleme3. SayfaGüncelVizeOlaySon Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli Vize'de ilaç fabrikasında çıkan yangın 3 saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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