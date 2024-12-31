Kırşehir'de FETÖ Üyeleri Yakalandı

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Kırşehir'de FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde yapılan operasyonlarda; her biri 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası alan B.H.Y., E.A. ve A.B. isimli şahıslar tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR