Kırşehir'de FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kent merkezinde yapılan operasyonlarda; her biri 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası alan B.H.Y., E.A. ve A.B. isimli şahıslar tespit edilerek gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırşehir'de FETÖ Üyeleri Yakalandı - Son Dakika
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