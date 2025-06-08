Kırşehir'de Kumar Operasyonu

Kumar oynarken suçüstü yakalandılar

KIRŞEHİR - Kırşehir'de bir iş yerinde kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri; Kuşdilli Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde iş yerinde kumar oynandığı belirlendi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda kumarda kullanılan iki deste iskambil kağıdı ile bir miktar para muhafaza altına alındı. İş yeri sahibi A.S.K. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynadıkları tespit edilen Y.T., A.U., Ö.K. ve A.A.'ya ise toplamda 36 bin 988 lira idari para cezası kesildi.